Тверь залило водой после ливней

Обильные ливни, прошедшие в Твери 27-28 июня, стали причиной локальных потопов в различных районах города. Для их ликвидации коммунальщики вывели на улицы мощные грузовики-илососы.

- Ликвидированы значительные подтопления на улицах Жигарева, Ипподромная, в переулке Трудолюбия, на кольце в микрорайоне "Южный", - рассказали в администрации города.

Бригады МУП "ЖЭК" откачивают воду, прочищают ливневую канализацию для ускорения отвода воды. Сейчас бригады работают на ликвидации крупных луж по заявкам - в первую очередь у социальных объектов. Также осуществляется контроль за работой "ливневки" и очистка ее решеток при необходимости.