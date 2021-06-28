В Калуге стартовала партнерская конференция России и Германии

В Калуге 28 июня началась XVI Конференция городов-партнеров России и Германии, одно из главных событий Года Германии в России.

Мероприятие посвящено развитию отношений между муниципалитетами двух стран. Как отметил в своем выступлении посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, "пока мы говорим о глобальной политике, настоящая жизнь происходит на уровне муниципалитетов, именно в них живут люди, поэтому отношения между ними - это база".

Приветствия в адрес Конференции прислали президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас и другие.

Как отмечено в приветственном адресе российского президента, побратимские отношения связывают двести городов, регионов и муниципальных образований двух стран.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, только в Калужской области работают более двадцати немецких компаний.

Все приславшие приветствия и выступающие лично на открытии мероприятия в здании Областной Калужской филармонии подчеркивали важность контактов между муниципалитетами. Как отметил Михаил Швыдкой, "я вырос в коммунальной квартире, где соседка выходила на кухню и говорила: "Слушала радио, волосы стынут в жилах". Так вот, волосы стынут и когда слышишь нынешние новости, но когда видишь стремление разных стран сотрудничать, то становится спокойнее".

В ходе трехдневной Конференции пройдут ряд круглых столов и дискуссий, среди них - обсуждение инвестиционной политики регионов России и Германии, дискуссии по поводу подготовки кадров для новой экономики и по включению в активную жизнь инвалидов, а также множество других мероприятий, включая обширную культурную программу.