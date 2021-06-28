В Москве началась обязательная "удаленка"

С 28 июня в Москве введена обязательная удаленная работа для 30 процентов трудящихся.

Возвращение к "удаленке" предусмотрено указом мэра Сергея Собянина из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусом. Удаленный формат не распространяется на вакцинированных сотрудников. В то же время на дистанционку должны уйти все сотрудники старше 65 лет, за исключением тех, чье присутствие критически важно для работы предприятия.

Указ не распространяется на ряд стратегических предприятий, в частности, на структуры "Росатома", оборонного комплекса и некоторых других.