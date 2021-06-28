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28.06.2021 09:22
Рубрика: Общество

В Москве школьные медкарты врачи будут оформлять в электронном виде

Текст: Любовь Проценко

В Москве продолжается интеграция сервисов здравоохранения и образования. Теперь школьные медицинские карты врачи будут оформлять в электронном виде, что освободит около 170 тысяч родителей в год от лишнего сбора справок. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тысяч семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных. Более того, важно, что она будет динамической, то есть если в системе появится новая информация о здоровье ребенка, например, сведения о прививках, эти данные автоматически появятся и в карте", - рассказала Анастасия Ракова.

Детям, которые идут в первый класс или детский сад, нужно перед началом учебного года пройти все необходимые медицинские осмотры, сдать анализы, сделать прививки в соответствии с прививочным календарем. Забирать справки из поликлиник, однако, теперь не нужно. Медкарта для образовательного учреждения будет сформирована врачом в электронном виде. К 1 сентября не нужно будет приносить бумажную версию карты в школу или детский сад, и в дальнейшем поликлиники будут вести всю медицинскую информацию по здоровью ребенка в единой электронной медкарте.

Такое нововведение сэкономит время родителей, например, им не придется передавать эту справку из одной школы в другую в случае смены учебного заведения.

Цифровизация в московских школах коснется не только медицинских карт. С 1 сентября личные дела детей, поступающих в школы и детские сады, будут формироваться полностью в электронном формате. Перевод в электронный вид личных дел остальных обучающихся будет происходить поэтапно в течение года.

Состав личного дела будет приведен к общему единому стандарту, в нем будут содержаться данные об обучающемся, родителях (законных представителях); документы, представленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru; информация об успеваемости обучающегося. От родителей не будут требовать ксерокопии документов для формирования личного дела. В случае перехода из одного образовательного учреждения в другое, электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию.

Ранее, благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения и МЭШ, в Москве у родителей появилась возможность оформлять медицинские справки о временной нетрудоспособности ребенка (справка по форме 095/у) в электронном виде. Бумажную копию справки приносить в школу или детский сад больше не нужно. Информация собирается в цифровом виде и доступна как лечащим врачам поликлиник, так и образовательным учреждениям в системе "ЕМИАС.Школа".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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