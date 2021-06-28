В Москве выпало до 70% от месячной нормы осадков

"Наибольшее количество осадков зафиксировано на юго-западе столицы (53 мм), в центральном округе (43 мм), на севере и северо-западе (Волоколамское шоссе - 43 мм, Дмитровское шоссе - 41 мм)", - перечислили в ведомстве.

В местах скоплений воды сейчас работают бригады "Мосводостока". Если где-то нужна их помощь, горожан просят сообщать по телефону: +7 495 657 87 03.

Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отметили в комплексе. Аварийных отключений из-за ухудшения погоды в столице не произошло.