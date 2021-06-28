В Москве заработала система QR-кодов для ресторанов

С понедельника в Москве попасть в рестораны и на массовые мероприятия можно только по QR-кодам. Это особые метки, которые введены для вакцинированных, недавно переболевших коронавирусом или сдавших отрицательный ПЦР-тест. Это одна из мер, с помощью которой столичные власти пытаются остановить распространение инфекции в общественных местах.

Большинство крупных сетей приняли правило, установленное правительством Москвы. С 28 июня в каждом заведении хостес у входа будет проверять QR-код с помощью обычного смартфона. У многих привитых он уже давно есть в приложении "Госуслуги". Сгенерировать его можно и через столичный портал госуслуг, жителям любого региона и иностранцам достаточно завести там упрощенную запись. Если все равно возникают проблемы, можно обратиться на портал immune.mos.ru. Без QR-кода в любое кафе разрешен вход только детям в сопровождении взрослых. До 12 июля новая система не будет распространена также на летние веранды. Кроме того, по прежним правилам работают производственные, гостиничные и студенческие столовые.

Таким образом, большинство ресторанов станут зонами, свободными от ковида. Риск заражения там сведен к минимально возможному. Гости смогут находиться там без масок и перчаток. В то же время в городе продлен запрет на развлекательные мероприятия в кафе и клубах с 23.00 до 6.00. Как отметил руководитель барного объединения "Профсоюз" Дмитрий Левицкий, власти планируют разрешить ночную работу тем заведениям, где привито более 60 процентов сотрудников.

Несмотря на то, что система QR-кодов является мягкой альтернативой локдауну, у многих рестораторов поводов для оптимизма почти нет. Многие участники рынка в соцсетях прогнозируют, что гостей станет меньше на 90 процентов. Ведь в рестораны часто ходят с друзьями, но трудно найти компанию, где каждый соответствует требованиям для кода допуска.

В этих условиях рестораторы больше надежды возлагают на доставку. Как рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса "Яндекс. Еда", для кафе предложен новый вид QR-кодов - на входе в заведения. Те, кто не может попасть внутрь, получат возможность увидеть все меню и сделать заказ навынос. По метке на смартфоне отобразится все меню и цены.

Также "Яндекс. Еда" совместно с федерацией рестораторов и отельеров вводит и другие меры поддержки отрасли. Например, всем пользователям за заказы навынос будет начисляться 30-процентный кешбэк баллами "Яндекс. Плюс". Также рестораны получат по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, кто по совместительству развозит заказы.