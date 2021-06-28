В Нововоронеже состоялся общегородской бал для 177 выпускников

Новости

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу 22:05
Во Франции запретили охоту на птиц с помощью ловушек с клеем 21:31
Врач рассказал, сколько нужно ждать после ОРВИ для прививки от COVID-19 21:27
Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона 21:26
Samsung показала новый интерфейс для носимых устройств 21:21
Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами 20:18
Из-за "суперливня" в Москве отменили и задержали десятки авиарейсов 20:16
В Петербурге число коек для пациентов с COVID-19 нарастят до зимнего уровня 20:08
Названы четыре симптома коронавируса у привитых заболевших 19:45
Захарова: США сами уничтожают свою консульскую службу 19:43
Слуцкий: Чехия не получит компенсаций от России по Врбетице 19:39
В Саранске у журналиста выманили 54 000 рублей и поблагодарили за щедрость 19:30
Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране 19:23
Вышел новый трейлер сериала "Основание" по Азимову 19:11
В СИЗО отправлен мужчина, угнавший в центре Москвы автомобиль ДПС 19:04
Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Госдуму 18:54
Минобрнауки рекомендует своим подведам привить сотрудников до 25 августа 18:53
Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии против Испании 18:38
Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ 18:27
Путин подписал закон об отмене репатриации валютной выручки 18:24
Беларусь приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" 18:11
Врач посоветовал носить очки для защиты от индийского штамма 18:09
В Госдуме оценили отказ ФРГ признавать вакцинацию "Спутником" 18:05
В Москве транспорт восстановил движение после ливневых сбоев 17:57
Полиция не связывает с терроризмом взрыв и пожар в лондонском метро 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 21:54

В Нововоронеже состоялся общегородской бал для 177 выпускников

25 июня 2021 года в городе-спутнике Нововоронежской АЭС в шестой раз прошел общегородской бал выпускников "Юность Атомграда"*. 177 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем образовании.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Выпускной бал проводится при поддержке Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) в рамках проекта "Школа Росатома". В прошлом году торжество не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этот раз было принято решение о проведении бала с соблюдением всех профилактических мер. Нововоронежская АЭС организовала тестирование на Covid-19 для участников мероприятия.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже в десятый раз зажгли "Свечу памяти"

На торжественной церемонии во Дворце культуры отметили самых активных школьников, отличившихся в спорте, волонтерском движении, творческих конкурсах, олимпиадах. За особые успехи в учебе медали получил 30 выпускников.

"Вы - золотой фонд и будущее нашего города, региона, страны. Сейчас перед вами открыты все дороги. Надеюсь, вы найдете свой путь и реализуете тот потенциал, который заложили в вас родители и учителя. Верю, в ближайшее время, лучшие вузы страны обретут замечательных студентов, из которых вырастут высококлассные специалисты, нацеленные на плодотворную работу в атомной отрасли", - сказал на церемонии награждения заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

В завершении официальной части выпускники 2021 года вручили будущим одиннадцатиклассникам переходящий знак - статуэтку с изображением танцующих девушки и юноши, которые держат в руках атом. После, на площади перед Дворцом культуры, выпускники исполнили вальс и выпустили в небо разноцветные шары.

Музыкальным подарком от НВ АЭС стало выступление популярной группы GAYAZOV$ BROTHER$. Закончился общегородской выпускной праздничным салютом.

*Общегородской выпускной бал "Юность Атомграда" проводится в рамках конкурса выпускных вечеров в городах-участниках проекта "Школа Росатома". Цель конкурса - стимулировать формирования социально-востребованных общегородских традиций территорий расположения объектов атомной промышленности. Проект "Школа Росатома" реализуется в 22 городах 17 регионов присутствия Госкорпорации "Росатом". В нем задействованы 246 школ.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Полиция не связывает с терроризмом взрыв и пожар в лондонском метро
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Клишас: Покупка поддельного сертификата о вакцинации грозит тюрьмой
Глава ЦБ рассказала, на сколько могут повысить ключевую ставку в июле
Минздрав: В РФ не было ни одного летального исхода после вакцинации