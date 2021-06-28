В Нововоронеже состоялся общегородской бал для 177 выпускников

25 июня 2021 года в городе-спутнике Нововоронежской АЭС в шестой раз прошел общегородской бал выпускников "Юность Атомграда"*. 177 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем образовании.

Выпускной бал проводится при поддержке Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) в рамках проекта "Школа Росатома". В прошлом году торжество не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этот раз было принято решение о проведении бала с соблюдением всех профилактических мер. Нововоронежская АЭС организовала тестирование на Covid-19 для участников мероприятия.

На торжественной церемонии во Дворце культуры отметили самых активных школьников, отличившихся в спорте, волонтерском движении, творческих конкурсах, олимпиадах. За особые успехи в учебе медали получил 30 выпускников.

"Вы - золотой фонд и будущее нашего города, региона, страны. Сейчас перед вами открыты все дороги. Надеюсь, вы найдете свой путь и реализуете тот потенциал, который заложили в вас родители и учителя. Верю, в ближайшее время, лучшие вузы страны обретут замечательных студентов, из которых вырастут высококлассные специалисты, нацеленные на плодотворную работу в атомной отрасли", - сказал на церемонии награждения заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

В завершении официальной части выпускники 2021 года вручили будущим одиннадцатиклассникам переходящий знак - статуэтку с изображением танцующих девушки и юноши, которые держат в руках атом. После, на площади перед Дворцом культуры, выпускники исполнили вальс и выпустили в небо разноцветные шары.

Музыкальным подарком от НВ АЭС стало выступление популярной группы GAYAZOV$ BROTHER$. Закончился общегородской выпускной праздничным салютом.

*Общегородской выпускной бал "Юность Атомграда" проводится в рамках конкурса выпускных вечеров в городах-участниках проекта "Школа Росатома". Цель конкурса - стимулировать формирования социально-востребованных общегородских традиций территорий расположения объектов атомной промышленности. Проект "Школа Росатома" реализуется в 22 городах 17 регионов присутствия Госкорпорации "Росатом". В нем задействованы 246 школ.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.