В Рязани киллер приговорен к 16 годам за убийство бизнесмена

Рязанский областной суд признал гражданина Украины виновным в убийстве по найму. Решением суда киллер получил 16 лет колонии строгого режима, сообщила "РГ" официальный представитель Рязанского областного суда Анна Кремнева.

Следствием и судом установлено, что 38-летнего гражданина соседней страны в феврале 2018 года его знакомые пригласили в Москву. По приезде ему предложили убить рязанского предпринимателя Александра Заварзина. Тот согласился. Вознаграждением киллеру должна была стать высокооплачиваемая должность. Как уточнили в прокуратуре области, был обещан ежемесячный заработок в 200 тысяч рублей в одной из столичных организаций.

Заказчики выдали наемнику 50 тысяч рублей на расходы, фотографии жертвы, средства связи и ножи. Несколько дней наемный убийца выслеживал предпринимателя, выбирая наиболее оптимальные для совершения преступления время и место. Вечером 12 февраля 2018 года киллер караулил Заварзина около его дома. Когда тот подъехал и начал выходить из автомобиля, преступник несколько раз ударил его ножом. Бизнесмен скончался от полученных ран в больнице через несколько часов.

Преступник скрылся с места преступления и выехал из страны. По информации прокуратуры, он был объявлен в международный розыск, и в октябре того же года его нашли в Польше. Он был задержан и экстрадирован в Россию.

В суде киллер признал свою вину, заявил, что раскаивается, активно сотрудничал со следствием, что было учтено при назначении наказания.

Судом также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму два миллиона рублей каждому.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.