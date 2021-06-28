В Туле за взятку в 1,5 миллиона рублей арестован начальник колонии

В Туле суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника колонии, обвиняемого в крупном мошенничестве. Он был задержан за получение крупной суммы от представителей осужденного, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская.

По версии следствия, 38-летний начальник исправительной колонии № 2 УФСИН по Тульской области получил 1,5 миллиона рублей за то, что помог одному из осужденных, отбывающих срок в этой колонии, получить условно-досрочное освобождение. Он был взят в своем служебном кабинете сотрудниками региональных управлений ФСБ, СК и ФСИН России.

В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Обвинение предъявлено. Судом по ходатайству следствия он арестован на два месяца.

Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.