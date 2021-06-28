В Туле за взятку в 1,5 миллиона рублей арестован начальник колонии

Новости

Регионам Урала пообещали аномальную жару 15:46
Киностудию "Ленфильм" оштрафовали за трещины на фасадах 15:44
Мантуров: Экспортные пошлины не влияют на контракты по гособъектам 15:39
В Ивановской области у туристов будут проверять сертификат о прививках 15:39
В Новосибирске проведут проверку опасного сближения самолетов 15:32
Более половины россиян не знают, как сменить поисковую систему в смартфоне 15:27
"Би-2" выступили на пустом стадионе "Лужники" с солисткой Little Big 15:26
В Подмосковье без электроэнергии остались 15 тысяч человек 15:24
Центр "Вектор": В России нет случаев заражения "лямбда"-штаммом COVID-19 15:20
Джордж Мартин напишет новый финал "Игры престолов" 15:18
Чемпион ОИ Тетюхин введен в Международный зал славы волейбола 14:51
Отдыхающие в Крыму смогут вакцинироваться от COVID-19 во время отпуска 14:40
Власти Москвы назвали цену вакцинации для мигрантов 14:26
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили 14:24
Кабмин: Удаление у кошек когтей может быть признано жестоким обращением 14:19
В московском метро из-за подтопления приостановлено движение 14:19
Квентин Тарантино подтвердил, что уходит из кино 14:18
Оперштаб: В Москве выявлено 7 246 новых случаев COVID-19 14:15
Лидеры России и Китая провели встречу по видеосвязи 13:53
В Туле пассажирам автобусов и трамваев стали бесплатно раздавать маски 13:52
В МИД зафиксировали давление на внутренние дела России в разных сферах 13:48
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии 13:41
Михалков возмущенно прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе 13:37
Инвалиды смогут принять участие в тестировании средств реабилитации 13:30
Захарова заявила о попытках Запада подчинить территории и ресурсы Балкан 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

В Туле за взятку в 1,5 миллиона рублей арестован начальник колонии

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника колонии, обвиняемого в крупном мошенничестве. Он был задержан за получение крупной суммы от представителей осужденного, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская.

Жителя Севастополя задержали за подготовку подрыва моста

По версии следствия, 38-летний начальник исправительной колонии № 2 УФСИН по Тульской области получил 1,5 миллиона рублей за то, что помог одному из осужденных, отбывающих срок в этой колонии, получить условно-досрочное освобождение. Он был взят в своем служебном кабинете сотрудниками региональных управлений ФСБ, СК и ФСИН России.

В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Обвинение предъявлено. Судом по ходатайству следствия он арестован на два месяца.

Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Оперштаб: За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды
ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов
Меркель: ЕС следует обсуждать отношения с РФ не между собой, а с Москвой
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году