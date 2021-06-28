Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве

В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак". Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - сказано в сообщении.

При этом две другие вакцины, "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", доступны в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках и в павильонах "Здоровая Москва" в парках. Кроме того, прививку вакциной "Спутник V" можно сделать в некоторых торговых центрах и других общественных местах.

Напомним, вакцина "КовиВак" в столице уже заканчивалась, однако в пятницу сообщалось, что препарат появился в пяти прививочных пунктах на базе детских городских поликлиник.

Всего в России зарегистрированы четыре вакцины - помимо "КовиВака" и "Спутник V" это "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона".