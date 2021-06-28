Власти Москвы назвали цену вакцинации для мигрантов

Мигрантам в Москве будут делать прививку от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", процедура для одного человека обойдется в 1300 рублей. Оплачивать вакцинацию будут работодатели, они же получат и сертификаты сотрудников. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, напомним, объявил о старте вакцинации трудовых мигрантов - она началась в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово.

"Мигранты имеют достаточно динамичный потенциал передвижения через границу, между коллективами, в регионах и так далее, и обеспечить нормальный прививочный цикл достаточно сложно. "Спутник Лайт" дает одномоментный эффект, и достаточно быстро проходят вакцинацию те, кому это положено", - отметил Собянин.

Сейчас вакцинация мигрантов идет в пилотном режиме, по заявкам работодателей, которые подпадают под требования постановления главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации сотрудников отдельных отраслей. Постепенно вакцинация станет доступна и другим группам иностранцев.

С 29 июня в Москве откроют еще один пункт вакцинации для мигрантов - на территории торгового центра "Садовод" на улице Верхние Поля.