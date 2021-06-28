Загрутдинов: Рост себестоимости стройматериалов беспокоит власти Москвы

Рост себестоимости строительных материалов беспокоит столичные власти. Об этом сообщил в понедельник, 28 июня, на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что Москва - крупнейший застройщик, бюджет города тратит на выполнение адресной инвестиционной программы по 600-700 миллиардов рублей в год, а в ближайшие годы эти расходы вырастут до 1 триллиона рублей. Но при этом город не может не волновать резкий рост цен на стройматериалы, произошедший с начала года.

Больше всего подорожал листовой металл - в 2,5 раза, арматура - в 2 раза. "Безусловно, мы чувствуем влияние роста стоимости стройматериалов, и оно очень заметно. В среднем, в зависимости от назначения и типа строящегося объекта удорожание проектов составляет 8-18%", - сказал глава департамента, отвечая на вопрос журналистов. В частности, по контрактам строительства жилья, заключенным в прошлом году, рост себестоимости работ по его словам составляет 7-8%.

"Вопрос удорожания себестоимости работ находится на контроле у руководства города", - подчеркнул Рафик Загрутдинов и сказал, что ни одна из строек при этом не останавливается. "Надеемся, что это сезонный скачок цен", - заключил Загрутдинов.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье наряду с остановкой строек в период пандемии, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском льготной ипотеки.

Как сообщал Росстат, цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года выросли на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%.