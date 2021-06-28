Камчатка введет для вахтовиков обязательную вакцинацию от COVID-19

Все, кто приедет на Камчатку для работы вахтовым методом, должны быть полностью привиты от COVID-19, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На полуострове с июля будут введены ограничения по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Прежде всего такие ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава региона Владимир Солодов дал поручение ведомствам разработать нормативные требования в ближайшие дни.

По предложению губернатора, ограничения коснутся и туристов, приезжающих на полуостров. Начиная с первого августа или даже с конца июля им нужно будет предоставлять справку о вакцинировании либо отрицательный ПЦР-тест.