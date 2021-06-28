Камчатским выпускникам подарили путешествие в Долину гейзеров

Новую традицию для выпускников школ заложили на Камчатке. Теперь власти региона будут дарить им путешествие в Долину Гейзеров.
Первую экскурсию уже провели для самых лучших - отличников учебы.
"Но до конца года каждый выпускник 2021 года сможет бесплатно посетить эту жемчужину Камчатки. И это действительно традиция, поскольку акция будет теперь проходить ежегодно", - написал губернатор края Владимир Солодов в своем аккаунте Instagram.
В долине побывали уже 80 выпускников, сегодня в это место отправились еще 60. Группы туда доставляют вертолетами.
Справка "РГ"
Ежегодно Долину гейзеров на Камчатке посещает 5,5 тысячи туристов. Турпоток ограничивает высокая стоимость поездки - 35-45 тысяч рублей за день.