Камчатским выпускникам подарили путешествие в Долину гейзеров

Новую традицию для выпускников школ заложили на Камчатке. Теперь власти региона будут дарить им путешествие в Долину Гейзеров.

Первую экскурсию уже провели для самых лучших - отличников учебы.

"Но до конца года каждый выпускник 2021 года сможет бесплатно посетить эту жемчужину Камчатки. И это действительно традиция, поскольку акция будет теперь проходить ежегодно", - написал губернатор края Владимир Солодов в своем аккаунте Instagram.

В долине побывали уже 80 выпускников, сегодня в это место отправились еще 60. Группы туда доставляют вертолетами.

Справка "РГ"

Ежегодно Долину гейзеров на Камчатке посещает 5,5 тысячи туристов. Турпоток ограничивает высокая стоимость поездки - 35-45 тысяч рублей за день.