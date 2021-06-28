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28.06.2021 04:59
Рубрика: Общество

На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19 назначил глава Камчатского края Владимир Солодов. В понедельник, во время еженедельного оперативного совещания, он объявил, что этим направлением будет руководить Александр Кузнецов, который с 21 апреля 2020 года занимал пост председателя правительства - первого вице-губернатора Камчатского края.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Владимир Солодов отметил, что сейчас борьба с коронавирусной инфекцией - это ключевое направление работы. Пока справиться с ее распространением в регионе не удается. Идет третья волна инфекции, приходится бороться с новым штаммом вируса. Медленно идет формирование в крае коллективного иммунитета.

- Мною принято решение о том, что общая координация этой работы теперь будет осуществляться на уровне отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19. С учетом опыта работы в этом направлении, в том числе опытом руководства штабом по противодействию коронавирусной инфекции и координации работы министерства здравоохранения, исполнять обязанности специального вице-губернатора с сегодняшнего дня назначаю Александра Олеговича Кузнецова", - заявил губернатор.

Справка "РГ"

Александр Кузнецов с 2016 года занимал должность федерального инспектора по Хабаровскому краю департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ДФО, в 2017 году был назначен начальником департамента по вопросам экономической и социальной политики. С 2019 по 2020 был главным федеральным инспектором по Сахалинской области, а после занял пост первого вице-губернатора Камчатки.

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