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28.06.2021 04:08
Рубрика: Происшествия

На Сахалине двое детей выпали из окна многоэтажки

Текст: Ольга Коваль

В Южно-Сахалинске врачи борются за жизнь трехлетнего мальчика и пятилетней девочки, выпавших из окна многоэтажки. Как сообщили РИА Новости в областном минздраве, несмотря на то, что состояние детей удалось стабилизировать, оно по-прежнему остается тяжелым.

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Хабаровске

ЧП произошло в воскресенье в одном из жилых домов на улице Есенина. Малыши выпали из окна квартиры на третьем этаже. Их сразу же доставили в областную клиническую больницу. Состояние одного ребенка медики оценили как тяжелое, другого - средней степени тяжести. Местные власти сообщили, что родители детей до сих пор не найдены.

Инцидентом заинтересовались сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

"Выясняются обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей и должностных лиц контролирующих органов", - сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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