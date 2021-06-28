На Сахалине двое детей выпали из окна многоэтажки

В Южно-Сахалинске врачи борются за жизнь трехлетнего мальчика и пятилетней девочки, выпавших из окна многоэтажки. Как сообщили РИА Новости в областном минздраве, несмотря на то, что состояние детей удалось стабилизировать, оно по-прежнему остается тяжелым.

ЧП произошло в воскресенье в одном из жилых домов на улице Есенина. Малыши выпали из окна квартиры на третьем этаже. Их сразу же доставили в областную клиническую больницу. Состояние одного ребенка медики оценили как тяжелое, другого - средней степени тяжести. Местные власти сообщили, что родители детей до сих пор не найдены.

Инцидентом заинтересовались сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

"Выясняются обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей и должностных лиц контролирующих органов", - сообщается на сайте областного СУ СК РФ.