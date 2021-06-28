Подписан закон о праве взять второй гектар на Дальнем Востоке

Новости

В Саранске у журналиста выманили 54 000 рублей и поблагодарили за щедрость 19:30
Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране 19:23
Вышел новый трейлер сериала "Основание" по Азимову 19:11
В СИЗО отправлен мужчина, угнавший в центре Москвы автомобиль ДПС 19:04
Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Госдуму 18:54
Минобрнауки рекомендует своим подведам привить сотрудников до 25 августа 18:53
Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии против Испании 18:38
Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ 18:27
Путин подписал закон об отмене репатриации валютной выручки 18:24
Беларусь приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" 18:11
Врач посоветовал носить очки для защиты от индийского штамма 18:09
В Госдуме оценили отказ ФРГ признавать вакцинацию "Спутником" 18:05
В Москве транспорт восстановил движение после ливневых сбоев 17:57
Полиция не связывает с терроризмом взрыв и пожар в лондонском метро 17:45
"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 17:44
Ректор РХТУ Мажуга призвал развивать сотрудничество российских вузов и госкорпораций 17:36
Минфин: Мосбиржа отклонит заявки инвесторов из США на аукционах ОФЗ 17:35
В Штабе общественной поддержки "Единой России" открылась Проектная школа для молодежи 17:32
Светлана Разворотнева предложила вознаграждать председателей советов домов за активное участие в капремонте 17:31
В Сочи дефицит вакцины от COVID-19 пообещали устранить в ближайшее время 17:23
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе 17:14
В Ростове задержали продавца фальшивого сертификата о вакцинации 17:04
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 16:51
Глава Крыма назвал предварительный размер ущерба от наводнения 16:50
В лондонском метро прогремел взрыв 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 18:16
Рубрика: Экономика

Подписан закон о праве взять второй гектар на Дальнем Востоке

Текст: Елена Березина
Президент подписал закон о распространении программы "Дальневосточный гектар" на территорию Арктики. Кроме того, новый закон открывает для действующих участников программы возможность взять дополнительный "гектар" в случае успешного освоения первого.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

С 1 августа 2021 года участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный "гектар".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Бесплатные гектары в Арктике будут выделяться рядом с городами

Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки, определят местные власти.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

"На Дальнем Востоке каждый россиянин может взять один гектар земли, причём он сам в режиме онлайн выбирает его на карте. Мне кажется, что это очень хорошая возможность. Ей уже воспользовались более 93 тысяч человек. Сейчас ведётся подготовка к расширению программы - те, кто успешно освоил один "гектар" смогут взять дополнительный участок. Кроме того, действие программы распространится на Арктику", - отметил зампред правительства - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Закон о "дальневосточном гектаре" действует с 2016 года. Получить землю можно в любом субъекте ДФО через систему "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. Через пять лет участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.

"Дальневосточный гектар" - для смелых и амбициозных, для самореализации и предпринимательства. Почему? Это видно по успешному опыту участников программы. На земельных участках открыты спортивные школы, сыроварни, фермы, уникальные туристические проекты, построены дома. Первая дивизия участников программы уже задекларировала деятельность на "гектарах" - это более 17 тысяч человек. В скором времени, уверен, многие из них воспользуются возможностью масштабирования проектов, - считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - А жители Арктики, ориентируясь на опыт дальневосточников, - смогут воплотить собственные планы и мечты".

В Подмосковье возник дефицит загородной недвижимости

Ранее министр сообщил, что бесплатные гектары в Арктике будут выделяться рядом с городами и инфраструктурой. "По опыту реализации программы на Дальнем Востоке мы ожидаем, что земля на Крайнем Севере заинтересует активных людей, которые мечтают построить свой дом либо заняться предпринимательством - например, в сфере арктического туризма, который набирает обороты. Среди коренных малочисленных народов Севера есть инициаторы интересных этнографических проектов, - рассказал он в интервью "РГ". - Предложим получателям гектаров комплекс услуг, релевантный цели получения земли. Например, в случае со строительством дома - домокомплекты, для предпринимателей - наиболее эффективные технологии ведения бизнеса".

В регионах Экономика Недвижимость Экономика Недвижимость Земля Президент Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО СЗФО Мурманская область УрФО ЯНАО СЗФО Ненецкий АО СФО Красноярский край Комментарии к документам Выдача дальневосточного гектара

Главное сегодня

В Москве транспорт восстановил движение после ливневых сбоев
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Клишас: Покупка поддельного сертификата о вакцинации грозит тюрьмой
Глава ЦБ рассказала, на сколько могут повысить ключевую ставку в июле
Минздрав: В РФ не было ни одного летального исхода после вакцинации
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков