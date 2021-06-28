Подписан закон о праве взять второй гектар на Дальнем Востоке

Президент подписал закон о распространении программы "Дальневосточный гектар" на территорию Арктики. Кроме того, новый закон открывает для действующих участников программы возможность взять дополнительный "гектар" в случае успешного освоения первого.

С 1 августа 2021 года участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный "гектар".

Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки, определят местные власти.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

"На Дальнем Востоке каждый россиянин может взять один гектар земли, причём он сам в режиме онлайн выбирает его на карте. Мне кажется, что это очень хорошая возможность. Ей уже воспользовались более 93 тысяч человек. Сейчас ведётся подготовка к расширению программы - те, кто успешно освоил один "гектар" смогут взять дополнительный участок. Кроме того, действие программы распространится на Арктику", - отметил зампред правительства - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Закон о "дальневосточном гектаре" действует с 2016 года. Получить землю можно в любом субъекте ДФО через систему "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. Через пять лет участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.

"Дальневосточный гектар" - для смелых и амбициозных, для самореализации и предпринимательства. Почему? Это видно по успешному опыту участников программы. На земельных участках открыты спортивные школы, сыроварни, фермы, уникальные туристические проекты, построены дома. Первая дивизия участников программы уже задекларировала деятельность на "гектарах" - это более 17 тысяч человек. В скором времени, уверен, многие из них воспользуются возможностью масштабирования проектов, - считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - А жители Арктики, ориентируясь на опыт дальневосточников, - смогут воплотить собственные планы и мечты".

Ранее министр сообщил, что бесплатные гектары в Арктике будут выделяться рядом с городами и инфраструктурой. "По опыту реализации программы на Дальнем Востоке мы ожидаем, что земля на Крайнем Севере заинтересует активных людей, которые мечтают построить свой дом либо заняться предпринимательством - например, в сфере арктического туризма, который набирает обороты. Среди коренных малочисленных народов Севера есть инициаторы интересных этнографических проектов, - рассказал он в интервью "РГ". - Предложим получателям гектаров комплекс услуг, релевантный цели получения земли. Например, в случае со строительством дома - домокомплекты, для предпринимателей - наиболее эффективные технологии ведения бизнеса".