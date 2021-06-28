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28.06.2021 05:52
Рубрика: Общество

Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом столе Восточного

Текст: Ольга Коваль
Фото: Роскосмос / РИА Новости Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости

Утром 28 июня в стартовую систему космодрома Восточный установили ракету "Союз-2.1б". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Фото: "Роскосмос" / РИА Новости
С космодрома Восточный на "Союзе" запустят 36 спутников OneWeb

"В 7:00 по местному времени началась транспортировка ракеты на стартовый комплекс. В это же время специалисты приступили к работам по подготовке инфраструктуры стартового оборудования. Позже ракету установили в стартовую систему и провели наезд мобильной башни обслуживания", - говорится в сообщении госкорпорации.

Напомним, что первого июля с Восточного должен состояться запуск 36 британских спутников связи OneWeb. На низкой околоземной орбите сегодня находятся свыше сотни таких космических аппаратов. Спутники OneWeb предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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