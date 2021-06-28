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28.06.2021 05:23
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура у Благовещенска на 60 см превысил опасную отметку

Текст: Ольга Коваль

За минувшие сутки вода в Амуре у Благовещенска прибыла на шесть сантиметров и достигла отметки 860 см, сообщается на сайте правительства Амурской области. Отметка опасного явления для этого участка реки - 800 см.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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Подъем воды зарегистрирован еще в трех селах: Гродекове (плюс 3 см), Пояркове (плюс 18 см) и Константиновке (плюс 19 см).

По данным областного правительства, на сегодняшний день в двадцати населенных пунктах подтоплены свыше 760 жилых домов. Наибольшее число пострадавших от паводка строений находятся в Сергеевке (321), Игнатьеве (140) и Маркове (125).

Ушли под воду свыше 1860 приусадебных участков, 19 участков автотрасс и восемь мостов. Отрезанными от "большой земли" остаются 11 поселков в четырех муниципалитетах. Для местных жителей спасатели организовали семь лодочных переправ.

Для пострадавших от стихии развернуты девять пунктов временного размещения. Сейчас в ПВР находится 421 человек, среди них 188 детей. Всего в регионе готовы принять подтопленцев 56 ПВР общей вместимостью 4810 человек.

За сутки из зоны паводка спасатели вывезли 801 человека, в том числе 250 детей. В общей сложности с начала наводнения были эвакуированы 2563 человека, в том числе 734 ребенка.

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