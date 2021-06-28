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28.06.2021 11:25
Рубрика: Общество

В Бурятии федеральные торговые сети приостановят работу из-за COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

На две недели закроют свои двери торговые точки федеральных компаний в Республике Бурятия для профилактики распространения коронавируса. Такая договоренность достигнута правительством региона с владельцами сетей.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Напомним, что на прошлой неделе власти Бурятии объявили о введении режима нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. Прервать работу должны все организации, за исключением предприятий ЖКХ, транспорта, СМИ, жизнеобеспечивающих служб, а также продуктовых магазинов, аптек и торговых точек, где продаются товары первой необходимости.

Однако нормативно-правовая база региона не может стать основанием для ограничения работы федеральных сетей. Поэтому решение о режиме работы во время локдауна руководители компаний принимали самостоятельно.

Приостановить работу согласились "Эльдорадо", "М-видео", "Связной", Gloria Jeans, Adidas, Kari, "Твое", O'STIN, "Спортмастер", "H&M", "МВМ", "Обувь России" и "Юничел". "DNS" и "Ситилинк" решили не закрываться, но организовали работу мобильных групп, которые следят за соблюдением мер профилактики. Открыты и магазины "Детского мира", там покупатели могут приобрести детское питание, которое входит в список товаров первой необходимости.

Глава республики Алексей Цыденов выразил благодарность предпринимателям, которые ушли на самоизоляцию.

- Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своем покупателе, - уверен Цыденов.

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