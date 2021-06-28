В Приморье ветер перевернул подвесной мост

В Чугуевском муниципальном округе сильный ветер перевернул мост через реку Уссури. В результате село Полыниха оказалось отрезано от дорог, сообщается на официальном сайте Чугуевского муниципального округа.

"Было принято решение ввести режим ЧС муниципального характера. На данный момент организована переправа. На лодке в село Полыниха доставляют продукты, медикаменты, товар первой необходимости. В случае необходимости переправят врачей. Организована доставка ремонтных бригад для восстановления связи", - отмечают в администрации округа.

Власти уже подсчитали, что ремонт может обойтись в 1,5 миллиона рублей и занять два месяца.

В селе Полыниха проживает 71 человек, из них 15 детей, среди всех их нет людей, которым требуется срочная медицинская помощь.