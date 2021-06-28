Вакцинация от COVID-19 стала обязательной для 113 тыс забайкальцев

Постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан опубликовало управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. Теперь вакцинация стала обязательной для работников сферы здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, а также клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи и МФЦ. Прививка обязательна и для всех государственных служащих. Всего под новые требования попадают около 113 тысяч жителей региона.

Необходимость такого решения связана с резким ростом числа выявленных случаев COVID-19. За июнь эти показатели увеличились в четыре раза по сравнению с маем.

В связи с новыми требованиями региональному правительству поручили проконтролировать обеспечение Забайкалья необходимым объемом вакцины.