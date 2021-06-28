Во Владивостоке произошло ДТП с участием восьми автомобилей

Во Владивостоке в районе улицы Ивановская произошло массовое ДТП, участниками которого стали восемь автомобилей, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

Прибывший на место наряд ДПС восстановил картину происшествия. Водитель машины Toyota Corolla Fielder, перестраиваясь, не заметил движущийся внедорожник Toyota Land Cruiser и столкнулся с ним, а затем врезался во впередиидущий Subaru Forester. Последний из-за сильного удара задел пять припаркованных вдоль дороги автомобилей - Nissan Qashqai, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Sprinter Carib, Toyota Corona.

Пострадавших в результате столкновения нет, повреждения получили только машины.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, стаж водителя-виновника ДТП пять лет. В последний год он не привлекался к административной ответственности.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.