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28.06.2021 09:11
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке произошло ДТП с участием восьми автомобилей

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке в районе улицы Ивановская произошло массовое ДТП, участниками которого стали восемь автомобилей, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Прибывший на место наряд ДПС восстановил картину происшествия. Водитель машины Toyota Corolla Fielder, перестраиваясь, не заметил движущийся внедорожник Toyota Land Cruiser и столкнулся с ним, а затем врезался во впередиидущий Subaru Forester. Последний из-за сильного удара задел пять припаркованных вдоль дороги автомобилей - Nissan Qashqai, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Sprinter Carib, Toyota Corona.

Пострадавших в результате столкновения нет, повреждения получили только машины.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, стаж водителя-виновника ДТП пять лет. В последний год он не привлекался к административной ответственности.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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