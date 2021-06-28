Экспедиция "Поволжье" побывала в малых городах Чувашии

Новости

Чемпион ОИ Тетюхин введен в Международный зал славы волейбола 14:51
Отдыхающие в Крыму смогут вакцинироваться от COVID-19 во время отпуска 14:40
Власти Москвы назвали цену вакцинации для мигрантов 14:26
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили 14:24
Кабмин: Удаление у кошек когтей может быть признано жестоким обращением 14:19
В московском метро из-за подтопления приостановлено движение 14:19
Квентин Тарантино подтвердил, что уходит из кино 14:18
Оперштаб: В Москве выявлено 7 246 новых случаев COVID-19 14:15
Лидеры России и Китая провели встречу по видеосвязи 13:53
В Туле пассажирам автобусов и трамваев стали бесплатно раздавать маски 13:52
В МИД зафиксировали давление на внутренние дела России в разных сферах 13:48
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии 13:41
Михалков возмущенно прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе 13:37
Инвалиды смогут принять участие в тестировании средств реабилитации 13:30
Захарова заявила о попытках Запада подчинить территории и ресурсы Балкан 13:28
Джабаров: Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада 13:28
Ударно-разведывательный беспилотник "Орион" выводят на мировой рынок 13:26
Рафик Загрутдинов: В столице готовятся к вводу девять станций МЦД 13:18
Песков: Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет 13:17
В Казахстане высоко ценят вклад Матвиенко в развитие отношений с РФ 13:10
В Ленинградской области задержали похитителей молодого человека 13:09
Собянин рассказал о строительстве в ТиНАО крупнейшего в Европе архива 13:07
Соцсетям и мессенджерам грозят новые штрафы за неудаление информации 13:05
Умершей 25 июня актрисе Ольге Барнет так и не смогли поставить диагноз 13:02
Песков: Военные советники из России не участвовали в убийствах в ЦАР 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 13:57

Экспедиция "Поволжье" побывала в малых городах Чувашии

Текст: Сергей Кирсанов
Участники экспедиции "Поволжье" посетили малые города и сельские районы Чувашии.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Экспедиция проводится Ассоциацией "Самые красивые деревни и городки России", которая объединяет деревни, села, поселения и малые города с сельским укладом жизни и обладающие исключительным природным, архитектурным и нематериальным наследием.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашию прибыло первое судно "Валдай" на подводных крыльях

Путешествие протяженность 4,6 тысячи километров рассчитано на 19 дней. Участники поставили перед собой цель доказать, что территория Поволжья может быть интересным туристическим направлением, а существующая инфраструктура деревень и небольших поселений представляет все условиях для комфортного отдыха и постоянного проживания.

Кроме того, путешественники намерены расширить мировой список красивейших деревень страны и мира, который ведет и регулярно актуализирует ассоциация.

Участники экспедиции посетили населенные пункты северных районов Чувашии, в частности, оценили потенциал сельского туризма в Козловском, Урмарском, Цивильском, Мариинско-Посадском и Ядринском районах.

Так, в Мариинско-Посадском районе туристические эксперты побывали в деревне Вурман-Пилемчи в доме-мастерской Татьяны и Ирины Ефимовых. Они изучили вышитые картины, керамические изделия и самобытность самой мастерской, а также познакомились с особенностями ведения приусадебного хозяйства и содержанием пчел.

В деревне Акшики гостей встретили в сельской библиотеке. А в самом Мариинском Посаде путешественники прогулялись по улочкам города, посетили краеведческий музей и дом купца Соснина, которые, по словам участников, произвели на них самые лучшие впечатления.

Напомним, ранее стало известно, что работы по благоустройству в Мариинском Посаде будут завершены в октябре этого года. В городе благодаря победе во всероссийском конкурсе будут обновлены три объекта, в числе которых набережная Волги.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов
Оперштаб: За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды
Названы симптомы нового "лямбда"-штамма COVID-19
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили