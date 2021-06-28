Экспедиция "Поволжье" побывала в малых городах Чувашии

Участники экспедиции "Поволжье" посетили малые города и сельские районы Чувашии.

Экспедиция проводится Ассоциацией "Самые красивые деревни и городки России", которая объединяет деревни, села, поселения и малые города с сельским укладом жизни и обладающие исключительным природным, архитектурным и нематериальным наследием.

Путешествие протяженность 4,6 тысячи километров рассчитано на 19 дней. Участники поставили перед собой цель доказать, что территория Поволжья может быть интересным туристическим направлением, а существующая инфраструктура деревень и небольших поселений представляет все условиях для комфортного отдыха и постоянного проживания.

Кроме того, путешественники намерены расширить мировой список красивейших деревень страны и мира, который ведет и регулярно актуализирует ассоциация.

Участники экспедиции посетили населенные пункты северных районов Чувашии, в частности, оценили потенциал сельского туризма в Козловском, Урмарском, Цивильском, Мариинско-Посадском и Ядринском районах.

Так, в Мариинско-Посадском районе туристические эксперты побывали в деревне Вурман-Пилемчи в доме-мастерской Татьяны и Ирины Ефимовых. Они изучили вышитые картины, керамические изделия и самобытность самой мастерской, а также познакомились с особенностями ведения приусадебного хозяйства и содержанием пчел.

В деревне Акшики гостей встретили в сельской библиотеке. А в самом Мариинском Посаде путешественники прогулялись по улочкам города, посетили краеведческий музей и дом купца Соснина, которые, по словам участников, произвели на них самые лучшие впечатления.

Напомним, ранее стало известно, что работы по благоустройству в Мариинском Посаде будут завершены в октябре этого года. В городе благодаря победе во всероссийском конкурсе будут обновлены три объекта, в числе которых набережная Волги.