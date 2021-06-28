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28.06.2021 16:01

"ЕвроХим" и администрация Березников подарили городу спортивный праздник

"ЕвроХим" и администрация Березников подарили городу спортивный праздник
Усольский калийный комбинат компании "ЕвроХим" российского предпринимателя Андрея Мельниченко выступил партнером первого в Березниках экстремального забега на трамплин.
Фото: Пресс-служба ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат" Фото: Пресс-служба ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат"
Фото: Пресс-служба ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат"

Уникальные для Верхнекамья соревнования "Березники - 300" пришлись на День города и День компании "ЕвроХим". Они прошли на территории спортивной школы "Летающий лыжник" близ деревни Чупино. Спортсмены получили изрядную порцию адреналина, а гости праздника - заряд положительных эмоций.

Открыли мероприятие глава администрации города Березники Константин Светлаков и исполнительный директор "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат" Дмитрий Токарев. Константин Светлаков поздравил Березники с 89-летием, а "ЕвроХим" - с 20-летним юбилеем.

- Ключевое событие этих праздников - этот уникальный забег на трамплин. Мы проводим его впервые и очень надеемся, что такие забеги станут популярными и приживутся в Березниках. Очень важно, что такое соревнование проходит при поддержке крупного промышленного холдинга, реализующего значимые инвестиционные проекты на территории нашего муниципального образования. Сегодня с нами "ЕвроХим"! Я уверен, сообща мы можем покорить любые горы, - сказал сити-менеджер.

Дмитрий Токарев, в свою очередь, поблагодарил администрацию города за предоставленную возможность поддержать первые в Березниках соревнования такого рода.

- Компания с огромным удовольствием приняла участие в этом празднике. Ведь суть сегодняшнего забега - в преодолении себя, трудностей, в движении в гору. Это принципы компании "ЕвроХим", которая в этом году отмечает 20-летний юбилей. В Березниках компания присутствует с 2008 года. Мы не только построили на этой земле современное калийное предприятие и обеспечили более 2,5 тысячи рабочих мест, но и строим новый жилой микрорайон. Рассчитываем и впредь делать все возможное для города и его жителей, - отметил Дмитрий Токарев.

Испытать себя и проверить свои коллективы на командный дух заявились десятки спортсменов. Экстремалам предстояло подняться по крутому трамплину для прыжков на лыжах высотой 65 метров. Это как 22-х этажное здание! Преодолеть дистанцию длиной 300 метров предлагалось в личных мужском и женском зачетах, а также в рамках смешанной эстафеты.

По словам организаторов, сделать такой праздник в условиях пандемии без поддержки было бы непросто.

- Мы заранее съездили в Чайковский, посмотрели забег там, после этого началась плотная работа. Были сложности, связанные с пандемией. А как только на уровне главы города было принято решение, что мы это мероприятие проводим, компания "ЕвроХим" сразу же откликнулась и стала партнером этого замечательного соревнования. В итоге вместе нам все удалось, - говорит главный судья соревнований, директор спортивной школы "Летающий лыжник" Валерий Мымрин.

Приятным сюрпризом для участников забега и гостей праздника стал приезд трехкратного серебряного призера Олимпийских игр, обладателя Кубка мира, заслуженного мастера спорта по санному спорту Альберта Демченко. Он отметил важность развития в городе интересных спортивных инициатив и поддержку этих активностей со стороны промышленных компаний.

Справка "РГ"

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии "ЕвроХим-ВолгаКалий" (Волгоградская область), а также выпуску аммиака на предприятии "ЕвроХим-Северо-Запад" (Ленинградская область.). Штат сотрудников - более 26 тысяч человек по всему миру. Владелец компаний "ЕвроХим", СУЭК и СГК - российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала "Эксперт", Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики.

Пресс-служба ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат"

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