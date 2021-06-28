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28.06.2021 17:27

Предприятия АПК Чувашии получили свыше миллиарда рублей господдержки

Текст: Сергей Кирсанов
Предприятия агропромышленного комплекса Чувашии получили более миллиарда рублей в рамках государственной программы развития сельского хозяйства.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщила заместитель министра сельского хозяйства республики Алина Семенова, данная сумма составляет 45 процентов от годового плана.

Наибольшая часть выделенных средств - 377,3 миллиона рублей - направлена на приобретение техники и оборудования. На втором месте - поддержка производства молока - 157,2 миллиона рублей. Замыкает тройку самых востребованных направлений - погектарная поддержка в области растениеводства - 94,4 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Кроме того, средства господдержки выделены на племенное животноводство (87,3 миллиона рублей), компенсацию приобретения элитных семян (75,5 миллиона рублей), субсидии на содержание коров гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (69,3 миллиона рублей), а также на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам (25,9 миллиона рублей).

В минсельхозе региона пояснили, что лидерами среди муниципальных районов по доведению субсидий на содержание коров к годовому плану являются Яльчикский (99,8 процента), Моргаушский (80,1 процента) Янтиковский (78,2 процента), Урмарский (73,3 процента) районы.

- Восемь фермерских хозяйств на конкурсной основе отобраны для получения гранта на развитие семейных животноводческих ферм. На сегодняшний день указанным грантополучателям уже направлено 34,7 миллиона рублей, - отметила замминистра.

В ведомстве добавили, что по сведениям на 28 июня этого года, аграриям Чувашии одобрено 180 льготных кредитов по линии минсельхоза России на общую сумму свыше 1,7 миллиарда рублей. Среди них 93 инвестиционных кредита на 587 миллионов рублей и 87 краткосрочных займов на 1,1 миллиарда рублей. Финансирование поданных аграриями заявок продолжается.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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