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28.06.2021 14:11

В Чебоксарах к осени сдадут четыре обновленных спортивных объекта

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии к 1 сентября должны быть сданы в эксплуатацию после ремонта или реконструкции четыре спортивных объекта. Об этом на городской планерке заявил начальник управления физкультуры и спорта Сергей Худаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По его словам, все работы ведутся по графику. Так, реконструкция спортивной школы "Энергия" начались 1 июня. Здесь оборудуют новое футбольное поле с искусственным покрытием, восстановят газон на существующем поле, обновят покрытие беговых дорожек и оборудуют наружное освещение. Общая стоимость работ составляет 69,3 миллиона рублей, а завершить их должны к 31 августа.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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К началу августа рабочие планируют завершить капитальный ремонт лыжной базы на улице Совхозной и текущий ремонт спортивной школы им. А.И. Тихонова, а также текущий ремонт тира по улице Гагарина.

В школе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой проводится текущий ремонт атлетического зала. Здесь, по словам Худаева, возник вопрос с несущей стеной, на которую опирается плита перекрытия крыши. В настоящий момент администрация школы объявила конкурс на проведение работ по экспертизе прочности несущей конструкции. Существует угроза возникновения дополнительных работ, и как следствие увеличение сметной стоимости.

Не позднее 25 августа должны завершиться работы по капитальному ремонту помещения спортивной школы №1. На эти цели выделено 3,9 миллиона рублей.

Как заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, ответственным должностным лицам необходимо вести строгий контроль за работой подрядчиков и к 1 сентября открыть все объекты.

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