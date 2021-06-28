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28.06.2021 12:13

В Чувашии впервые стартовала высшая лига чемпионата РФ по шахматам

Текст: Сергей Кирсанов
В Чебоксарах стартовала высшая лига чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования такого уровня в этом виде спорта республика принимает впервые.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Приветствуя участников состязания на церемонии открытия, глава Чувашии Олег Николаев выразил надежду, что республика станет надежным партнером для Российской шахматной федерации в проведении соревнований различного уровня.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Правительство Чувашии последовательно и системно работает над тем, чтобы шахматы в республике развивались. Это в том числе и проект "Шахматы в школу", к которому присоединилось уже 67 образовательных учреждений, это и различные ежегодные акции, направленные на то, чтобы шахматы занимали достойное место в повседневной жизни. Республика также гордится тем, что два великих шахматиста СССР и России - Анатолий Карпов и Сергей Карякин - основали здесь свои школы, - отметил руководитель региона.

Николаев также пожелал удачи всем участникам.

- Мы очень горды, что сегодня к нам в Чувашию приехало много именитых спортсменов, и особенно радуемся за спортсменов Чувашской Республики. Мы за них искренне болеем, но при этом желаем успехов всем, - сказал глава республики.

Заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев отметил хорошую организацию соревнований.

- Условия, которые создали местные организаторы, на мой взгляд, великолепные. Поэтому все способствует вашему творчеству. Не сомневаюсь, что мы увидим здесь очень захватывающие поединки, - сказал он.

Всероссийские соревнования "Высшая лига" являются четвертым этапом 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин. Участие в них принимают более 100 спортсменов, включая сильнейших гроссмейстеров страны. Соревнование проводится с учетом соблюдения требований, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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К слову, по оценке специалистов, в Чувашии довольно сильная шахматная школа. В 1966 году чемпионом РСФСР по шахматам стал воспитанник шахматного кружка Чебоксарского дворца пионеров Владимир Сергиевский. Впоследствии он добился открытия шахматного кружка во Дворце спорта "Спартак" в Чебоксарах, которым руководил на протяжении многих лет.

Напомним, развитие в регионе различных видов спорта стало одной из главных тем в послании Олега Николаева Госсовету республики. По его словам, объекты, которые введены в эксплуатацию или будут возведены в ближайшее время, существенно расширят доступность инфраструктуры спорта и физкультуры для всех жителей Чувашии.

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