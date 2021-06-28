В детских садах Чувашии открылись научные лаборатории

В дошкольных образовательных учреждениях Чувашии продолжают открывать мини-лаборатории, которые помогают детям постигать азы различных наук.

Так, в столице республики в детском саду №179 появилась агролаборатория. Как пояснили в управлении образования города, в процессе опытно-экспериментальной деятельности ребята получают ответы на многие вопросы. Лабораторные исследования, эксперименты позволяют моделировать мир, основываясь на наблюдениях, закономерностях.

В целом, для развития самостоятельной, познавательной и исследовательской деятельности воспитанников, в дошкольных учреждениях города оборудованы научно-технические, и агро-лаборатории, кабинеты робототехники и конструирования, создаются кабинеты IT-технологий, материально-техническое оснащение которых систематически обновляется.

По словам специалистов, учитывая тенденцию модернизации дошкольного образования, создание детских лабораторий и кабинетов для экспериментирования - это отличная возможность для детско-исследовательской деятельности, где у дошкольников развиваются умения наблюдать, сравнивать, выдвигать и проверять гипотезы. Таким образом, в детских садах создают необходимые условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с современными требованиями и развитием ранней профориентации для дошкольников.

Раскрытие талантов каждого ребенка глава Чувашии Олег Николаев называл основополагающим направлением работы системы образования в послании Госсовету. По его словам, для этого необходимо модернизировать как материальную, так и содержательную составляющие сферы. Руководитель региона отмечал, что в 2021 году в образовательных учреждениях в сельской местности и малых городах будет создано более 60 центров "Точка роста" для изучения программ естественно-научной и технологической направленности.