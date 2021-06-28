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28.06.2021 13:52

В детских садах Чувашии открылись научные лаборатории

Текст: Сергей Кирсанов
В дошкольных образовательных учреждениях Чувашии продолжают открывать мини-лаборатории, которые помогают детям постигать азы различных наук.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Так, в столице республики в детском саду №179 появилась агролаборатория. Как пояснили в управлении образования города, в процессе опытно-экспериментальной деятельности ребята получают ответы на многие вопросы. Лабораторные исследования, эксперименты позволяют моделировать мир, основываясь на наблюдениях, закономерностях.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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В целом, для развития самостоятельной, познавательной и исследовательской деятельности воспитанников, в дошкольных учреждениях города оборудованы научно-технические, и агро-лаборатории, кабинеты робототехники и конструирования, создаются кабинеты IT-технологий, материально-техническое оснащение которых систематически обновляется.

По словам специалистов, учитывая тенденцию модернизации дошкольного образования, создание детских лабораторий и кабинетов для экспериментирования - это отличная возможность для детско-исследовательской деятельности, где у дошкольников развиваются умения наблюдать, сравнивать, выдвигать и проверять гипотезы. Таким образом, в детских садах создают необходимые условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с современными требованиями и развитием ранней профориентации для дошкольников.

Раскрытие талантов каждого ребенка глава Чувашии Олег Николаев называл основополагающим направлением работы системы образования в послании Госсовету. По его словам, для этого необходимо модернизировать как материальную, так и содержательную составляющие сферы. Руководитель региона отмечал, что в 2021 году в образовательных учреждениях в сельской местности и малых городах будет создано более 60 центров "Точка роста" для изучения программ естественно-научной и технологической направленности.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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