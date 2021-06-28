В Казани от коронавируса умерла глава общества охраны памятников

В Казани на 68-м году жизни скончалась архитектор-реставратор, председатель Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова, сообщается на странице ведомства в Facebook. Как рассказали "РГ" ее коллеги, причиной смерти стали осложнения от коронавируса.

Прощание с Фаридой Мухамедовной состоится 28 июня в 12:00 в мечети Марджани.

Забирова родилась 11 февраля 1954 года в Казани. В 1976 году окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института. С 1976 по 1981 годы работала архитектором Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения "Реставрация". В 1981-1986 годы занимала должность начальника сектора охраны памятников истории и культуры. А в 1986-1992 годах руководила отделом Главного архитектурно-планировочного управления Казани.

С 2009 по 2021 годы - заместитель председателя татарстанского республиканского отделения всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры". В 2021 году Фарида Забирова стала председателем ТРО ВООПИК.