В Кировской области молодой человек убил 13-летнюю девочку

21-летнего жителя города Белая Холуница подозревают в убийстве 13-летней девочки. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СК по Кировской области, накануне в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери обратилась местная жительница. Следователи выяснили, с кем видели девочку в последний раз - это был 21-летний молодой человек. Он сознался в совершенном преступлении и указал место, где спрятал тело.

По версии следствия, 26 июня, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвал к себе домой 13-летнюю девочку, с которой был знаком. Там он задушил ее и спрятал тело в хозяйственной постройке возле дома.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли одежду, мобильный телефон подозреваемого. Допрошены свидетели и мать погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.