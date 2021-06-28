В Нижнем Новгороде при ремонте улицы нашли человеческие кости

Во время ремонта улицы Кожевенной в Нижнем Новгороде были найдены человеческие кости. Находка направлена на исследование.

Об этом "РГ" сообщили в "Главном управлении по строительству, ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде".

В ведомстве пояснили, что заказчиком археологических работ на Кожевенной является ООО "КапДорСтрой НН". Находки были сделаны возле домов 10 и 12. В грунте над слоем мусора с полиэтиленом и прочими остатками XX века были найдены кости рук человека и нижняя челюсть.

Компания, которая проводит археологические работы, направила находки на исследование.