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28.06.2021 11:19
Рубрика: Происшествия

В Прикамье мужчина расстрелял трех человек

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного 58-летнего жителя по части 2, статьи № 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Драка в тульском баре закончилась убийством

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, подозреваемый прибыл на берег реки Койва, где отдыхала его бывшая жена со своими родственниками. При нем было огнестрельное оружие, из которого он смертельно ранил трех человек: бывшую супругу, её сестру и мужа.

В настоящее время подозреваемый задержан в своем доме в рабочем поселке Бисер. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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