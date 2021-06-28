В Прикамье мужчина расстрелял трех человек

В Прикамье следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного 58-летнего жителя по части 2, статьи № 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, подозреваемый прибыл на берег реки Койва, где отдыхала его бывшая жена со своими родственниками. При нем было огнестрельное оружие, из которого он смертельно ранил трех человек: бывшую супругу, её сестру и мужа.

В настоящее время подозреваемый задержан в своем доме в рабочем поселке Бисер. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.