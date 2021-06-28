В Саранске у журналиста выманили 54 000 рублей и поблагодарили за щедрость

В столице Мордовии мошенники под предлогом оказания интимных услуг выманили у 22-летнего журналиста более 54 тысяч рублей. Когда у жертвы кончились деньги, злоумышленники прислали смс, поблагодарив за щедрость.

Как сообщило в понедельник МВД по РМ, эта история произошла в ночь на 27 июня. Молодой человек и его подруга нашли в Сети объявление о предоставлении платных интимных услуг. Пара решила воспользоваться предложением.

- На их звонок ответил неизвестный, который сообщил об оплате первоначального взноса в размере 980 рублей для продолжения разговора. Потерпевший перечислил необходимую сумму, - уточнили детали в пресс-службе ведомства.

Затем "администратор, представляющий интересы девушки", пояснил, что для ее вызова на дом нужно внести еще страховку и предоплату - эти деньги будут возвращены после оказания услуги. Клиент вновь сделал денежный перевод. Однако собеседник заявил ему, что из-за технического сбоя оплата не прошла и платеж следует повторить. В течение двух часов молодой человек совершил еще несколько платежей на общую сумму 54 тысячи 480 рублей.

После того как потерпевший сообщил злоумышленнику о том, что деньги закончились, тот прервал разговор. А затем прислал смс с благодарностью за щедрость.

Потерпевший пояснил полицейским, что в силу профессиональной деятельности он прекрасно знал о таких способах мошенничества, однако не предполагал, что может пострадать сам.