Генетики выяснят, какие виды комаров распространяют по Сибири инфекции

Томские ученые проводят масштабные исследования по распространению в России паразитарных инвазий - дирофиляриоза и сетариоза. Переносчиками возбудителей этих заболеваний выступают малярийные комары.

- Исследования будут проводится на стыке нескольких дисциплин: паразитологии, энтомологии, популяционной цитогенетики и молекулярной генетики, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета. - Задача биологов - выяснить, какие виды комаров задействованы в переносе возбудителя инвазий и какие факторы способствуют распространению заболевания.

Отбор проб будет проводиться территории пяти сибирских регионов: Томской и Новосибирской области, Алтайского края, Республики Алтай и Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам ученых, жертвами дирофиляриоза чаще всего становятся животные. Но в последнее время эта инфекция все чаще поражает человека. У людей встречается подкожная форма заболевания, помимо этого могут поражаться органы зрения, крайне редко - сердце и легкие. А сетариоз, которым болеет крупный и мелкий рогатый скот, нередко приводит к массовой гибели поголовья.

Для разработки эффективных стратегий борьбы с паразитными инвазиями ученым важно знать, какой именно вид насекомого специализируется на переносе того или иного возбудителя. Выяснить это помогут генетические анализы. Они покажут, кого в качестве прокормителей предпочитает тот или иной вид комаров.