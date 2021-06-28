Почти 2,5 миллиарда рублей вложат в улучшение экологии Красноярска

В этом году около 2,5 миллиарда рублей направят на улучшение экологии в Красноярске. Об этом стало известно в ходе визита в регион заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. О том, на какие цели будут направлены средства, рассказал сегодня на брифинге министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

В первую очередь на эти деньги планируется обновить городской транспорт - для Красноярска закупят 75 новых трамваев и троллейбусов.

Оставшиеся средства направят на разработку проектно-сметной документации для перевода малоэффективных котельных на центральные сети теплоснабжения. В рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" в Красноярске уже замещено 10 таких объектов. До конца текущего года в городе прекратят работу еще 20, сообщает пресс-служба регионального правительства.

До конца 2024 года в Красноярске запланировано закрытие 60 котельных с низкими трубами. Предполагается ощутимый экологический эффект.

Министр остановился на теме перевода частного сектора на электроотопление. По словам Виктории Абрамченко, Красноярск имеет хорошие перспективы по отказу от печного отопления в частном секторе. Пилотный проект по переводу частных домовладений на электричество стартовал в Красноярске в феврале 2021 года.

Прямая речь

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края:

- Часть жителей уже перешли на электроотопление. Сейчас мы анализируем, насколько люди готовы к таким нововведениям, определяем источники финансирования, разрабатываем нормативную базу. Как только мы отработаем всю эту цепочку от начала до конца, запустим проект уже для всего города.

Министр выразил уверенность, что реализация все запланированных мероприятий позволит достичь показателей федерального проекта "Чистый воздух" даже с опережением сроков.

Комментарий

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Все крупные промышленные предприятия региона подписали экологическую хартию и свои обязательства соблюдают. Поэтому комплексный план по сокращению выбросов в атмосферу Красноярска мы реализуем с абсолютно конкретными результатами.

Справка

Реализация федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" началась в 2018 году. Для городов Красноярск и Норильск разработаны комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух. До 2024 года уровень выбросов должен сократиться в Красноярске на 22 процента, в Норильске - на 75.

За последние пять лет объем выбросов в Красноярске снизился на 17,6 тыс. тонн (13,8 процента). По данным Росгидромета, Красноярск входит в перечень семи городов - участников федерального проекта "Чистый воздух", уровень загрязнения воздуха в которых снизился с начала реализации проекта.