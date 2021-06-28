Турагент в Красноярске научила клиентов обманывать тест на COVID-19

Туроператор Anex Tour разорвал отношения с владелицей туристического агентства в Красноярске. Причиной стало размещение ею в социальных сетях видео, помогающего туристам обмануть ПЦР-тест ради заграничной поездки.

Видеозапись содержит советы клиентам, которые направлялись в Египет. Благополучно пройти вышеназванный тест позволяет антисептическое средство, сообщает РИА Новости.

В компании Anex Tour подчеркнули, что жительница Красноярска, владеющая франчайзинговым турагентством, не является директором представительства туроператора. Она работала с ним по партнерскому договору о продаже туров.