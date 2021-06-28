В Иркутской области двое детей пострадали при падении из окон

Полиция выясняет обстоятельства ЧП, в которых пострадали дети, сообщает сегодня главк МВД по Иркутской области.

Правоохранители Братска получили информацию о выпавшем из окна четырехлетнем мальчике. По данным следствия, он находился дома с матерью, но когда женщина отвлеклась, вышел на балкон, забрался на подоконник и упал с четвертого этажа.

Подобный инцидент произошел в Иркутске: трехлетний мальчик, оставшийся без внимания родителей (они тоже находились дома), подставил стул к подоконнику и выпал из окна второго этажа. Оба ребенка госпитализированы с тяжелыми травмами.

В отношении родителей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Стражи порядка призывают жителей региона не оставлять малолетних детей без присмотра. Напомним, в соседнем с Иркутской областью Красноярском крае полицейские опубликовали видеоролик, посвященный этой распространенной проблеме. Правоохранители призвали родителей беречь детей от "оконной ведьмы".

Справка

С начала 2021 года в Приангарье зафиксировано 10 случаев получения травм несовершеннолетними в связи с выпадением из окон (или с балконов многоэтажных домов).