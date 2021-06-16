Полиция Красноярского края предупредила россиян об "оконной ведьме"

Сотрудники главка МВД по Красноярскому краю опубликовали новое креативное видео. Ролик, выложенный на официальном канале региональной полиции в Youtube, посвящен актуальной теме - речь идет о падении из окон малолетних детей, которых родители оставили без присмотра.

По сюжету, маленькая девочка за письменным столом рисует сказочных персонажей: Зубную фею, Деда Мороза и… Оконную ведьму. Последняя, в отличие от добрых волшебников, ничего не дарит, она забирает детей. Ролик завершается кадрами падения с высоты куклы. Это сигнал полицейских жителям края и всей России, призыв к родителям беречь детей, бдительно следить за их безопасностью.

Напомним, героем предыдущего видео красноярских стражей порядка стал участковый уполномоченный полиции, бродящий по лесу в печальном настроении - он грустит из-за обманутых граждан, которые перечисляют деньги мошенникам.

Справка "РГ"

Правоохранители приводят статистику: в 2020 году в России 1339 детей выпали из окон многоквартирных домов. 145 ребятишек разбились насмерть.