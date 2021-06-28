В Новосибирске проведут проверку опасного сближения самолетов

О проверке инцидента в новосибирском аэропорту Толмачево сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК России на транспорте.

По данным ведомства, вечером 26 июня в Толмачево сработала наземная система предупреждения об опасных сближениях. На расстоянии четырех километров друг от друга при посадке оказались Airbus 320, выполнявший рейс из Кемерова, и Boeing 737, летевший в Новосибирск из Симферополя. По нормативным документам такое сближение недопустимо.

Когда будут установлены обстоятельства случившегося, в управлении примут процессуальное решение.