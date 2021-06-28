Врачи Приангарья призвали ужесточить ограничения из-за COVID-19

Медицинские работники Иркутской области направили губернатору Игорю Кобзеву и в Общественную палату региона обращение. Они просят главу Приангарья принять "максимальные ограничительные и противоэпидемиологические меры". Письмо опубликовано сегодня на официальном сайте Общественной палаты региона.

По словам врачей, нагрузка на систему здравоохранения области приблизилась к критической отметке. Это вызвано ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Как отмечают медики, необходимо приостановить работу торговых центров, заведений общепита, салонов красоты, гостиниц, турбаз, санаториев и ряда других учреждений. А также об активизации проверок в транспорте и местах массового посещения, штрафах для граждан без защитных масок.

По данным за 28 июня, на территории Иркутской области выявили 208 случаев заражения COVID-19. Из них госпитализировали 121 человека. Умерли 19 пациентов. За все время пандемии в регионе заболели 73840 человек, скончались 2804 человека.