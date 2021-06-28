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28.06.2021 16:26
Рубрика: Общество

Ученые назвали сроки возможного пика третьей волны COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В СПбГУ провели масштабное исследование с целью выяснить, когда случится пик третьей волны коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба вуза, к пику страна подошла вплотную: он ожидается в последние дни июня.

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Этот период по расчетам руководителя центра интеллектуальной логистики СПбГУ и соавтора новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктора Захарова, будет характеризоваться подъемом заболеваемости до 21 тысячи новых случаев с сутки, число одновременно болеющих достигнет 420 тысяч человек.

В СПбГУ составляют математические модели распространения коронавируса с начала пандемии. В феврале ученые прогнозировали, что заболеваемость пойдет на спад по всей стране в апреле, а в Петербурге позитивный тренд наметится после 10 мая.

В своих расчетах ученые тогда ориентировались на вакцинацию и полагали, что если прививки сделает значительная часть восприимчивых к коронавирусу людей, то это привет к спаду заболеваемости.

Но сейчас прирост численности людей, которые не восприимчивы к коронавирусу, настолько незначителен, что, как отмечают в вузе "он практически не влияет на построение прогноза - как если бы вакцинация вообще не проводилась".

По оценкам специалистов, пандемия и дальше будет развиваться волнообразно, но чтобы пики заболеваемости не были столь заметными, как раз и нужна вакцинация, это главный инструмент сдерживания эпидемии.

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