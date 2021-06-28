В Петербурге число коек для пациентов с COVID-19 нарастят до зимнего уровня

Коечные мощности Петербурга для приема пациентов с коронавирусной инфекцией достигнут уровня прошлой зимы, об этом в эфире "Радио России" заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На зимнем пике пандемии в городе в инфекционных стационарах действовало около 12,5 тысяч коек. В Петербурге пациентов принимает специально оборудованный госпиталь в "Ленэкспо".

Также под работу с коронавирусом оборудуют отделения больниц различного профиля. Если в первую волну COVID-19 учреждение перепрофилировалось полностью и иногда даже превращалось в обсерватор, то сейчас переводят отдельные корпуса или отделения, что позволяет больницам пусть в меньших объемах, но продолжать оказывать плановую медицинскую помощь.

Коечный фонд постепенно наращивается. 17 июня было открыто 8,8 тысяч коек, затем была поставлена цель - 10 тысяч мест, сейчас речь идет уже о развертывании 12,5 тысяч коек.

По оценкам ученых, пик третьей волны может наступить со дня на день. Но в Смольном полагают: волну коронавируса можно сбить вакцинацией.

В последние дни в Петербурге у прививочных пунктов наблюдается ажиотаж, которого давно ждали как в Смольном, так и в медицинском сообществе. Ежедневно прививки делают около 20 тысяч человек, это хороший показатель, учитывая, что в прошлые месяцы центры посещали 7-8 тысяч человек в сутки.

В Смольном планируют в ближайшее время открыть еще 17 прививочных пунктов.