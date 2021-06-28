В частных клиниках Петербурга начнут бесплатно прививать от COVID-19

В Петербурге в ближайшее время откроются новые стационарные пункты, где можно будет сделать прививку от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Большинство новых пунктов откроются в помещениях частных клиник. Как сообщили "РГ" в комитете по здравоохранению, в этих пунктах прививка также будет делаться бесплатно.

Кроме того, дополнительные прививочные пункты появятся в торговых центрах, откроются и два уличных шатра. Сейчас в Петербурге работают 134 стационарных пунктах вакцинации и 25 мобильных, открытых в торговых центрах.

За последние дни у горожан резко вырос спрос на прививки, например, в минувшую пятницу вакцины от коронавирусной инфекции сделали свыше 19,6 тысячи горожан.