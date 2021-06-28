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28.06.2021 12:13
Рубрика: Происшествия

В Поморье охотник лишился дома и машины за убийство четырех лосих

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Пинежском районе Архангельской области суд приговорил 45-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы условно за убийство четырех лосих в ходе незаконной охоты. Он также должен возместить ущерб в размере 1,6 миллиона рублей.

Фото: Марина Волосевич
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Как сообщила служба судебных приставов региона, охотник не заплатил эту сумму в установленный срок. В итоге взыскание обратили на его счета и заработную плату, а также арестовали все имущество должника - дом площадью 67 квадратных метров, земельный участок и автомобиль "Нива Шевроле" с прицепом.

У мужчины оставалось право самостоятельно реализовать имущество стоимостью до 30 тысяч рублей. Он продал прицеп и внес 20 тысяч рублей в счет погашения долга. Все остальное приставы передадут на принудительную реализацию, а вырученные деньги пойдут на возмещение ущерба от незаконной охоты.

Кроме того, браконьер заплатит исполнительский сбор в размере 112 тысяч рублей за неисполнение судебного решения в срок.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Полномочия судебных приставов

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