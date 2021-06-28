В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Псковской области введено требование об обязательной вакцинации от коронавируса 60 процентов работников ряда отраслей.

Как следует из постановления главного санитарного врача региона, прививаться должны специалисты, трудящиеся в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли. Необходимо сделать прививки также сотрудникам предприятий ЖХК, энергетики, транспорта, специалистам, которые работают в игровых комнатах, детских лагерях и развлекательных центрах. Это базовые требования, они введены во многих регионах. Кроме того, в Псковской области настаивают на том, что должны быть вакцинированы 60 процентов сотрудников клиентских офисов банков, почтовых отделений и МФЦ.

Отдельно в постановлении указано, что вакцинации подлежат сотрудники предприятий бытовых услуг, а также салонов красоты, косметических и СПА-салонов. Велели сделать прививки работникам бассейнов, фитнес-клубов, организаторам массовых и спортивных мероприятий.

Кроме того, в постановлении указано, что необходимо привиться работникам театров, кинотеатров и концертных залов. Прививки сотрудники должны сделать до 27 июля.

Введение жестких требований к вакцинации в постановлении объясняется резким ростом заболеваемости. На прошлой неделе прирост новых случаев коронавирусной инфекции составил 60 процентов.