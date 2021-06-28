Отдыхающие в Крыму смогут вакцинироваться от COVID-19 во время отпуска

Отдыхающие в Крыму смогут получить первую прививку от коронавируса или ревакцинироваться как в месте отдыха, так и в медицинских организациях республики. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По его словам, он поручил руководителям подведомственных организаций при соответствующем обращении от оказывающих туристические услуги организаций открыть там выездной пункт и вакцинировать и сотрудников, и отдыхающих.

Также туристы могут самостоятельно обратиться за прививкой в медицинские учреждения, где их готовы вакцинировать как обоими компонентами, так и необходимым в отдельности - если человек, к примеру, привился первой дозой дома, а время получения второй выпадает на период отдыха в Крыму. Министр пояснил, что для этого медикам нужна информация о первой прививке.

Остапенко уточнил, что в Крыму вакцины пока достаточно: сейчас доступно 50 тысяч доз.

По последним данным регионального минздрава, в республике вакцинировали более 290 тысяч человек. Второй компонент вакцины получили более 225 тысяч. В республике работает 127 стационарных пунктов вакцинации, а также 57 мобильных бригад.