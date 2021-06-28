Под Волгоградом 3 человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В Чернышевском районе Волгоградской области в автобус, который следовал из Анапы в Волгоград, въехала иномарка. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Происшествие случилось в 4.30 утра. По данным полиции, водитель Opel Corsa из Саратовской области совершал обгон и выехал на встречную полосу.

В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести: пострадали водитель и пассажир иномарки, а также второй водитель автобуса.

Пострадавшие госпитализированы по факту аварии проводится проверка.