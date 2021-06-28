Суд приговорил крымчанина к 12 годам колонии за жестокое убийство

Бахчисарайский районный суд признал 27-летнего местного жителя виновным в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ) и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 2 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Приговор суда в законную силу не вступил. Следователи установили, что преступление крымчанин совершил 11 ноября 2020 года в частном доме в селе Нижняя Голубинка Бахчисарайского района. Вместе с хозяином дома в тот день они употребляли спиртное. Когда между выпившими мужчинами возник конфликт, гость нанес собутыльнику многочисленные ранения ножом. Рассчитывая таким образом скрыть следы, злоумышленник засыпал его тело кофе и ушел.

Хотя отсутствовали прямые свидетели, которые располагали бы значимыми сведениями, следователи и оперативники республиканского МВД определили преступника.

- Проведен весь необходимый комплекс следственных действий для установления обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы, - заключили в пресс-службе.