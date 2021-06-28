В Астраханской области восемь человек пострадали в ДТП

Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 17-летнего астраханца ночью опрокинулся в кювет на автодороге Астрахань-Зеленга в Володарском районе области. В машине находились восемь человек, все они госпитализированы в городские медучреждения.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, возраст пострадавших от 15 до 20 лет, среди них пять девушек, одна из которых перед аварией отмечала день рождения. Все, кто ехал в машине, получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.

По предварительной информации полиции, авария произошла по вине водителя, он не справился с управлением. Кроме того, у молодого человека не было прав, автомобиль он взял у своего знакомого, которого не было в городе.

По данному факту проводится административное расследование.